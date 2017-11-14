ÖNDÜÜN bizim abbabın biri bişey annadıverdi. Gorgmadım desem yalan olur. Neden derseniz, benim yaş da kemala erdi, gocadıg geddig gari. Anası iki aydır gendilerinde galırımış, deezem eyice haldan takaddan kesilmiş. Icıg da matıflamış. Deezemin gençliini de ılgım sılgım bilirin. Deezem herkezin yardımına sıçırarıdı. Guşu daldan alırdı. Gecenin bi yarısı uyanmış "Ay olum beni bi yüz numaraya götür" demiş. Herif de gecenin o saatında uyanmış, dutmuş golundan götürmüş anasını helaya. Helaya oturtmuş, başlamış dışarda beglemeye. 5 dagga geçmiş, 10 dagga geçmiş, yarım saad geçmiş, deezem çıkmazımış. Oolan, "Noldu ay ana? Bitmedi mi ta" dediksire, "Bitmedi ay oolum. Az galdı" derimiş. İş eyice uzayısıra, oolan dayanamamış gari, helaya girmiş. Meerisem deezem, muslugdan çıkıb da tasın içine dolan suyu gendinden çıkar sanırımış. Su tasa fışıladıgsıra, gendim ederim sanırımış. Oolan içeri girip musluu kapadınsıra, dezem "Tamam oolum. Hindi biddi" demiş.
Vay bee. Yaşlılıg işda engöle bi şey bilader be. Benden böönlüg de bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Ehdiyarlıg haggatan çog zor
ÖNDÜÜN bizim abbabın biri bişey annadıverdi. Gorgmadım desem yalan olur. Neden derseniz, benim yaş da kemala erdi, gocadıg geddig gari. Anası iki aydır gendilerinde galırımış, deezem eyice haldan takaddan kesilmiş. Icıg da matıflamış. Deezemin gençliini de ılgım sılgım bilirin. Deezem herkezin yardımına sıçırarıdı. Guşu daldan alırdı. Gecenin bi yarısı uyanmış "Ay olum beni bi yüz numaraya götür" demiş. Herif de gecenin o saatında uyanmış, dutmuş golundan götürmüş anasını helaya. Helaya oturtmuş, başlamış dışarda beglemeye. 5 dagga geçmiş, 10 dagga geçmiş, yarım saad geçmiş, deezem çıkmazımış. Oolan, "Noldu ay ana? Bitmedi mi ta" dediksire, "Bitmedi ay oolum. Az galdı" derimiş. İş eyice uzayısıra, oolan dayanamamış gari, helaya girmiş. Meerisem deezem, muslugdan çıkıb da tasın içine dolan suyu gendinden çıkar sanırımış. Su tasa fışıladıgsıra, gendim ederim sanırımış. Oolan içeri girip musluu kapadınsıra, dezem "Tamam oolum. Hindi biddi" demiş.