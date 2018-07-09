YÖK'ten, mesleki eğitim fakültesi mezunları için bir derece kararı

Yükseköğretim Kurulu, Teknik Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programları ile Mesleki Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programlarının eşdeğer olduğuna karar verdi

YÖK'ten, mesleki eğitim fakültesi mezunları için bir derece kararı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinin A/2 fıkrasında yer alan fakülte mezunlarına verilen 1 (bir) derece hakkından, her ne kadar kanunda Mesleki Eğitim Fakültesi ifadesi geçmese bile mezkür kanun hükmünün 1977 yılında yayımlandığını, Mesleki Eğitim Fakültelerinin ise 1982 yılında açıldığı gözönüne alınarak Teknik Eğitim Fakültesi Teknik Öğretmen unvanı alan programları ile Mesleki Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programlarının aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.

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