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YÖK Başkanı, yeni üniversiteye geçiş sitemini açıkladı

2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan YÖK Başkanı Saraç, "Sorular MEB müfredatından olacak.Türkçe ve matematik sınavın merkezi olacak. 18 puan türünü azaltacağız." dedi.

YÖK Başkanı, yeni üniversiteye geçiş sitemini açıkladı

2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan YÖK Başkanı Saraç, "Sorular MEB müfredatından olacak.Türkçe ve matematik sınavın merkezi olacak. 18 puan türünü azaltacağız." dedi.

26 Eylül 2017 Salı 11:55
YÖK Başkanı, yeni üniversiteye geçiş sitemini açıkladı
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Saraç'ın açıklamasından satır başları;

Külliyemizde sizlerle bir arada olmak, üniversitelerimize güç katmaktadır. YÖK olarak önümüze somut hedefler koyduk. İhtisaslaşma, mühendislik ve temel bilim alanlarına yönelik YÖK planlamaları, YÖKDİL, ALES sınavlarındaki köklü değişiklikler.
Ülkenin geleceği açısından temel bilimler eğitiminde bu yıl doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ
YÖK olarak TBMM komisyonları ile etkin çalışma gerçekleştirdik.
2017-2018 hedeflerimizde öne çıkan başlığımız Araştırma Üniversiteleri başlığıdır. Akademinin genç kuşakları kazandırması sürecinde bilimsel kazanımların daha ileriye taşınması tezinin temel fazıdır. Sistemli ve kararlı adımlar atıyoruz. Bu üniversiteler ülkemizin dünyada bağımsız duruşunun mihenk taşı olacaktır. Araştırma üniversitelerinin belirleme sürecinde 58 devlet üniversitesi niyet beyanında bulundu. Sonunda 25 üniversite belirlendi.
Artık YÖK olarak uluslararası araştırma projelerine imza atıyoruz. Bütün bu çalışmalar ülkemizin gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz'dan sonra Türkiyemize yabancı uyruklu öğrenci gelişi sayısında gerileme olacağı fikri oluştu. Geçen sene gelen öğrenci sayımızda ciddi bir artış oldu. Bu sevindiricidir.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK BaşkanıYeni üniversiteye Geçiş Sitemi
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