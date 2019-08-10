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YKS'de elektronik kayıt süresi 6 güne çıktı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için elektronik kayıt süresi genişletildi. 19- 21 Ağustos tarihleri arasında sürecek elektronik kayıt süresinin başlangıcı 16 Ağustos’a çekilirken, başvuru süresi 3 günden 6 güne çıkarıldı

EĞİTİM 08.08.2019, 18:44 Enes Subaşı
YKS'de elektronik kayıt süresi 6 güne çıktı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’ndan (YÖK) yapılan duyuruda, 2019 YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019 YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Yükseköğretim programına elektronik kayıt süresinin genişletildiği, ancak üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresinde herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çekilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklandığı dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının 19- 21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16- 21 Ağustos 2019 tarihi olarak başvuru süresi genişletilmiştir. Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmayıp, bu kayıtlar önceden planlandığı gibi 19- 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter adresinden başvuru süresinin genişletilmesi konusunda şu mesajı paylaştı:

"2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19- 21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16- 21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

#elektronik kayıt #YKS
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