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Yeni müfredat nasıl olacak? Bakan, detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim dönemi için yeni müfradat programını açıkladı. Bakan Yılmaz, "Sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi" diye konuştu

Yeni müfredat nasıl olacak? Bakan, detayları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim dönemi için yeni müfradat programını açıkladı. Bakan Yılmaz, "Sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi" diye konuştu

18 Temmuz 2017 Salı 12:09
Yeni müfredat nasıl olacak? Bakan, detayları açıkladı
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim ve öğretim müfredatını açıkladı.  Bakan Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi" dedi.

Yeni müfredata ilişkin  Ankara'daki basın toplantısında konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"DAHA DONANIMLI NESİLLER İÇİN YENİLENDİ"

"Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak.

"EYLÜL'DEN İTİBAREN OKULLARDA AYRINTILI OLARAK TANITILACAK"

Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

"176 MÜFREDAT YENİLENDİ"

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi. Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.

"MÜFREDATA 'DEĞERLER EĞİTİMİ' EKLENDİ"

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.

"SADELEŞTİRME ÖN PLANDA TUTULDU"

Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır.

"BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ"

Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı. Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi. Müfredatı yenilirken çoğulcu bir yaklaşımı esas aldık. Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır."

"15 TEMMUZ DA YENİ MÜFREDATTA"

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak."

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