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YDÜ, Güney Kore’de KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar Güney Kore’de gerçekleştirilen 19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına davetli olarak katıldı

YDÜ, Güney Kore’de KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar Güney Kore’de gerçekleştirilen 19. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına davetli olarak katıldı

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:00
YDÜ, Güney Kore’de KKTC’yi temsil etti
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YDÜ Lefkoşa Kıbrıs (Near East University, Nicosia, Cyprus) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her dört yılda değişik bir ülkede düzenlenen Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği konferansları bu alanda çalışan dünyanın en önemli araştırmacıları, akademisyenleri ve uygulayıcı mühendislerini biraraya getirerek, güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamakta, karşılıklı görüş alışverişini gerçekleştirmekte, dünyanın değişik ülkelerinde karşılaşılan sorunların ve bunların çözüm yöntemlerinin uygulama örnekleriyle birlikte tartışarak, bilime ve araştırmaya katkıda bulunmak amacını taşımaktadır denildi.

Konferansın açılış konuşmasını BM Eski Genel Sekreteri Ban Kİ-Moon yaptı

Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı. Konuşmasında birleşmiş milletler genel sekreteri olarak her zaman felaket bölgelerine yardımların ulaştırılmasına önem verdiğini söyleyen Ban Ki-moon, 2010 yılında Haite’de meydana gelen büyük depremde zamanın Amerika Dışişleri bakanı Hilary Clinton’dan sonra giden ikinci kişi olduğunu ve sadece kendi ülkenizi değil, bütün dünyaya yararlı çalışmalar yapmanızı diliyorum diye ifade etti. Ban Ki-Moon, dünyada meydana gelen felaketlerin zararlarının azaltılmasında sizlerin önemli rol oynayacağına ve Geoteknik mühendisliğinin doğal ve insan yapımı felaketlerin çözümünün anahtarı olduğuna kesinlikle inanıyorum dedi.

Prof. Dr. Cavit Atalar, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile biraraya geldi

Prof. Dr. Cavit Atalar uluslararası bilim dünyasının konunun uzmanı üst düzey yönetici ve bilim insanı ve uygulayıcılarının yanı sıra Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşme imkanı buldu. Prof. Dr. Cavit Atalar, Ban Ki-moon’a konferansa YDÜ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini (KKTC) temsilen katıldığını ve bir Kıbrıslı Türk olarak görevi süresince Kıbrıs için yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Ban Ki-moon konferansa katılım için memnuniyetini dile getirdi ve Türkçe olarak “Teşekkür ederim” dedi.
 
Konferansa 80’den fazla ülkeden 2 bine yakın bilim insanı katıldı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’nin en prestijli konferansı 80’in üzerinde ülkeden 2 bin’e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cavit Atalar konferansın ilk iki gününde davetli konuşmalara, diğer iki günde bildiri sunumlarına ve tartışmalara katıldı. Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Prof.Dr. Feyza Çinicioğlu, onursal başkan Prof.Dr. Ergün Toğrol ve Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Uluslararası Birliği eski başkanı Prof.Dr. Pedro Pinto’nun da bulunduğu geleneksel Türk yemeğine de katıldı.
Konferans başlangıcında dört aday arasında yapılan seçimde Hong Kong’lu Prof.Dr. Charles Ng, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Uluslararası Birliği başkanlığına seçildi. Bir sonraki Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı tek aday ülke olan Avustralyada yapılacak. Prof.Dr. Charles Ng, Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “3. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler uluslararası konferans”ına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Near East UniversityYDÜGüney KoreKKTC
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