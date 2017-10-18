Yazılımcılar Alanya'da buluştu

ANKARA Atılım Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi işbirliğinde 11'inci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu düzenlendi. AHEP Üniversitesi binasında düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyumun ilk gününde Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, Prof. Dr. Erol Sayın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, İdea Teknoloji Proje Uygulama Direktörü Yalçın Tercan, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Belli, Teknoloji ve Akademi Direktörü Dr. Eray Tüzün konuşma yaptı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin katıldığı sempozyumda yazılım gereksinim mühendisliği, yazılım mimarisi, gömülü ve gerçek zamanlı yazılım sistemleri mühendisliği, dağıtık yazılım mühendisliği, çevik yaklaşımlar ve çevik yazılım geliştirme, yenilikçi yazılım uygulamaları ve çözümleri konuları masaya yatırıldı.

İSTİHDAM SAĞLANAMIYOR

Sempozyum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Yazıcı, Türkiye'de ihtiyacı karşılayacak kadar yazılım sektörüne istihdam sağlanamadığını söyledi. Yazılım sektörünün tüm dünyada geleceğin mesleği olarak kabul gördüğünü belirten Prof. Dr. Yazıcı, "Bu meslek Türkiye için de çok önemlidir. 2015 verileri bizim ihracatımızın 1.35 milyar TL olduğunu gösteriyor. Yani yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ihracat, yazılım için önemli bir miktar. Ancak Türkiye için yeterli değil. Yazılım mühendislerine daha çok iş düşüyor. Bu konuda eğitim alanında yapılacak işler var, devletin yapacağı işler var" dedi. Yazılım alanında devletin yaptığı bazı çalışmalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Yazıcı, "Birkaç yıldır süren Yazılım Mühendisliği Strateji Belgesi geçen yıl yayımlandı. Bu yıl 20 üniversitenin yazılım mühendisliği programına öğrenci alarak yola çıktı. Bu rakam 1350 civarındaydı. İlk yerleştirmede 2 katı öğrenci kayıt oldu ve yaklaşık 250 kontenjanımız açık kaldı. Benim eğitim kuruluşlarına önerim, bu konuya strateji belgesi çerçevesinde daha çok önem vermeleridir. Yazılım ihracatı yolunda da bazı adımlar atılması gerekmektedir" diye konuştu.