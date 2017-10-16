Yazılımcılar Alanya'da buluşacak

ALANYA Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen '11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu', 18-20 Ekim 2017 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilecek. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Murat Karakaya, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Çiğdem Turhan ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Sağlık Bilişimi/Eğitim Oturumunda rol alacaklar. Sempozyuma, Atılım Üniversitesi’nden ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güzin Tirkeş ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Cereci de katılacak. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS) Türkiye yazılım sektörü ile yazılım alanında çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını sağlayan bir platform. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği araştırmalarının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Sempozyumun bu sene de tüm katılımcıların yararlanacağı geniş bir içerik taşıması hedefleniyor.