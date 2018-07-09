Yaz tatilini verimli geçirmek için 6 öneri

YAKLAŞIK 18 milyon öğrenci 8 Haziran’da karne alarak tatile çıktı. Aileler de çocuklarının tatili hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi için alternatif etkinlikler bulmaya çalışıyor. Peki, bu boş zamanınızı verimli geçirmek için ne yapabilirsiniz? ABD’li iş dergisi Inc, başarılı insanların boş zamanlarını geçirmek için en çok yaptığı 6 aktiviteyi sıralıyor.

1- EGZERSİZ YAPIN

Egzersizler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için çok önemli. Her gün yarım saat bile egzersiz yaptığınızda vücudunuza kan pompalanıyor ve bunu size mutluluk veren endorfin hormonu takip ediyor. Ayrıca fiziksel egzersizle kalori yakacak ve beyninize daha fazla oksijen gitmesini de sağlayacaksınız. Bu, bütün gün yaşadığınız stresin üstesinden gelmenizde size çok yardımcı olacak. Yaz tatili vücudunuzu şekillendirmek için harika bir fırsat.

2- OKUYUN

Okumak önemli bir beceri ve başarılı insanlar okumayı asla bırakmaz. İster kurgu olsun ister olmasın, kitaplar çevremizde olanları daha iyi anlamak için bize yardımcı olur. Yeni karakter, çevre, kültür, felsefe ve fikirleri kitaplar bize sunar. Okumak aynı zamanda kelime hazinemizi geliştirerek, kavram dünyamıza da katkıda bulunur. Bu sayede iletişim becerileriniz gelişecek ve kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Yaz tatili bunun için bulunmaz bir fırsat.

3- EĞİTİMİ BIRAKMAYIN

Eğitim kurumlarla sınırlı değil, tatilde de bitmiyor. Dünyanın en başarılı insanları, öğrenmeyi hiçbir zaman kenara bırakmaz, yeni beceriler edinmek için arayışlarını sürdürürler. Bugün internette birçok ücretsiz çevrimiçi ders bulabilirsiniz. Yaz tatilinde ilgi alanınızda kendinizi geliştirmek için zaman ayırabilirsiniz.

4- GÖNÜLLÜ OLUN

Gönüllülüğü nerede ve nasıl yaptığınız fark etmez. Bu, size ve çevrenize çok büyük katkılar sunacak. Caddedeki çöpleri toplamak ve başkalarına mentorluk yapmak gibi gönüllü eylemleriniz, başka hiçbir şekilde edinemeyeceğiniz deneyimleri size yaşatacak. Bu sayede yeni insanlarla tanışacak ve belki de gelecekteki kariyerinizi nasıl şekillendirmek isteyeceğinizle ilgili size önemli bir yol gösterecek.

5- HOBİLER EDİNİN

Hobiler stresle mücadele etmek, yeni perspektifler edinmek ve beceriler geliştirmek için size çok büyük katkı sunacak. Bu sayede kendinizi yenilenmiş gibi hissedeceksiniz. Açık havada yürüyüş yapabilir ya da ağınızı geliştirmenize destek olacak başka hobilerin peşine düşebilirsiniz.

6- AİLE VE ARKADAŞLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Başarılı insanlar sadece kendi kariyer ve çalışmalarına dalarak, aile ve arkadaşlarından uzak yaşayamaz. Aile ve arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek için tüm fırsatları kullanın, sosyalleşin. Bu gelişiminizi destekleyecek ve daha başarılı olmak için ihtiyacınız olan enerjiyi size verecek.