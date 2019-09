Yaşam Tasarım Okulları'ndan 'İlk Mezunlar Buluşması'

HER geçen yıl büyüyen ve gelişen kadrosu ile Alanya’da adından söz ettiren Yaşam Tasarım Okulları 2009’dan bu yana mezun ettiği gençlerle Oba’daki binalarında bir buluşma tertip etti. Bu buluşmada tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, psikoloji gibi pek çok alanda eğitim almış ve eğitimi devam eden Yaşam Tasarım gençleri birbirleriyle tanışıp kaynaştılar. Büyük bir katılımın olduğu buluşma gecesinde öncelikle okul müdürleri Meral Orgun ve Salih Orgun konuşmalarını yaptı. Sözlerine “Gençler, sizler bizim umudumuz, yarınlarımız ve yarınlarımızın önderlerisiniz.” cümlesi ile başlayan Meral Orgun eski mezunların yeni mezunlara kılavuz olmaları ve onlara yön göstermeleri gerektiğine, bu buluşmanın bütün Yaşam Tasarım çalışanları, öğretmenleri ve öğrencileri arasında bir köprü vazifesi göreceğine değindi. Vatanını seven, dürüst, Çalışkan, azimli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin en temel amacı olduğunu da sözlerine ekleyen okul müdürü bu buluşmayı her yıl yapacaklarını da söyleyerek sözlerini tamamladı. Mezuniyet dönemlerine göre sahneye çıkan gençler Yaşam Tasarım’a dair anılarını paylaştı, eski mezunlar yeni mezunlarla tanışıp kaynaştı. Üniversite sınavında ilk beş bine giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Verilen ödüllerden en dikkat çeken ise kurum birincisi Sinem Yıldız’a verilen 5000TL değerindeki para ödülü oldu. Sınav başarısı ile 5000TL ödül almaya hak kazanan Sinem Yıldız ve dereceye giren diğer öğrenciler Yaşam Tasarım’ın hayatlarına kattığı en büyük değerin çalışkanlık olduğunu dile getirdiler. Emek verilen her işte başarının geleceğini dile getiren gençler yolu Yaşam Tasarım’dan geçecek her öğrenciye destek olacaklarını da ifade ettiler.Konuşmaların ardından konuklara tavuk-pilav ve lokma ikram edildi. Gece müzik şenliği ile devam etti.