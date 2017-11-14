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Velilerin yeni keşfi waldorf okulları

Doğayla barışık bir eğitimi amaçlayan ‘waldorf okulları’ son dönemde Türkiye’de de yaygınlaştı. Kurucusunun “Çocuklar yarış atı değil kendisi oluyor” diyerek tarif ettiği sistemde beslenme organik gıdalarla, eğitim materyali tahta

Velilerin yeni keşfi waldorf okulları

Doğayla barışık bir eğitimi amaçlayan ‘waldorf okulları’ son dönemde Türkiye’de de yaygınlaştı. Kurucusunun “Çocuklar yarış atı değil kendisi oluyor” diyerek tarif ettiği sistemde beslenme organik gıdalarla, eğitim materyali tahta

14 Kasım 2017 Salı 09:42
Velilerin yeni keşfi waldorf okulları
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EĞİTİM sektörü yeni moda olarak anılan waldorf okullarını konuşuyor. Son birkaç yıldır Türkiye’de yayılan bu okullar, öğrencilere doğayla iç içe öğrenim olanağı sunuyor.

Çocuklarının doğayla ilişkisinin kuvvetlenmesini ve özgüvenli yetişmesini isteyen velilerin yeni keşfi waldorf okulları. Türkiye’de bu anlayışla 8 anaokulu ve ilkokulun öğretim verdiğini belirten okul kurucusu Ömer Özkan, “Eğitim konusunda dünyada iki akım var. Birincisi ‘çocukların yarış atı olduğu’, ikincisi de ‘çocukların kendisi olduğu’ akım. İkinci akım hızla yayılıyor. Bu okullar nasıl ayakta duruyor? Herkes maddi durumu kadar katkıda bulunuyor. Kimisi gelirinin yüzde 20’sini veriyor, kimisi de okulda eksik olan malzemeleri tamamlıyor” dedi.

DERSLER DOĞADA

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre okullarda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra 3-10 yaş arası öğrencilere 2 yabancı dil öğretiliyor; doğada dersler işleniyor. Öğretmenlerin tamamı waldorf eğitimli hocalardan oluşuyor. Anaokullarında renkli plastik oyuncaklar yerine tahtadan yapılmış eğitim materyali kullanılıyor. Beslenme ise tamamen organik gıdalardan yapılıyor. Anne ve babanın eğitilmesinin de çok önemli olduğunu söyleyen Özkan, “Veliler de Waldorf Pedagojisi eğitim seminerlerine katılmak zorunda”dedi. Avrupa’da 100 yıl önce ortaya atılan akımın Türkiye’de yeni tanındığını belirten Özkan, “Çiftçi toplumdan kopamayan ülkeler, doğaya karşı özlem duyuyor. Şehirde yaşayan veliler bu özlemle birlikte ‘Çocuğum böyle yaşamasın’ diyerek bizlere geliyor. Veliler artık çocuklarının ekşimeyen yoğurt yemesini istemiyor. Küçük yaşta yarışa katılan çocuklar ergenlikte ağır bedeller ödüyor, hayatı kaçırıyor. Oysa bu anlayışla eğitilen çocuklar ileride de çok başarılı oluyorlar” diye konuştu.

Waldorf eğitiminin temeli, Rudolf Steiner‘in (1861 – 1925) “İnsan Bilimi” adlı konferanslar dizisinde sunduğu insan varlığı ve gelişim psikolojisi üzerine çalışmalara dayanıyor. Her çocuğun bireysel potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.

İlki 1919 yılında açılan Waldorf okullarının sayısı dünyada 1000’i aşmış durumda. Türkiye’de ise yaklaşık 5 yıllık bir geçmişe sahip. Antalya, Alanya, Muğla ve İstanbul’da 8 okul hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıWaldorf Okulları
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