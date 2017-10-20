VEHUP ALKÜ’yü seçti

ALKÜ İşletme Fakültesi ve Vergi Hukuku Platformu (VEHUP) tarafından organize edilen 'Vergi Hukuku Platformu 4. Ulusal Kongresi' Alanya'da yapılacak. Kongre bugün Alanya Sun Star Resort Otel'de saat 10.00'da başlayacak. İki oturum halinde gerçekleşecek olan konferansın bu yılki ana konusu 'Temel Hak ve Özgürlüklere Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır' olarak belirlendi.

SEÇKİN KONUKLAR MİKROFON BAŞINDA OLACAK

Kongrenin oturum başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve VEHUP BDK Üyesi Prof. Dr. Aziz Taşdelen yapacak. Kongrenin ilk oturumunda Dünya Gazetesi Köşe Yazarı ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Bumin Doğrusöz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülsen Güneş, Avukat Bekir Baykara konuşma yapacak. İkinci oturum da ise ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Burak Gemalmaz, Yıldırım Beyazid Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Ziya Takan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar ve ALKÜ İşletme Fakültesi'nden Doç. Dr. Güneş Yılmaz ile sürecek. Kongreye ayrıca birçok üniversiteden akademisyenler, avukatlar, hâkimler, mali müşavir ve muhasebeciler katılacak.

KONGREDE NELER KONUŞULACAK?

Kongrenin gündemini şu ana başlıklar oluşturuyor:

- Vergilendirme İşlemleri Karşısında Mükelleflerin Yargıya Başvuru Ve Savunma Hakları

- Susma hakkının vergisel alandaki görünümü ve karşılıklı sınırlar.

- Dava ve makul sürede yargılanma hakkı.

- Mülkiyet hakkına vergilendirme yoluyla müdahalede sınır

- Çalışma hakkı ve özgürlüğüne vergilendirme yoluyla müdahalede sınır.

- Özel hayatın gizliliği ve bu bağlamda kişisel verilerin korunması hakkına vergilendirme yoluyla müdahalede sınır.

- Haberleşme / İletişim özgürlüğüne vergilendirme yoluyla müdahalede sınır.

Toplantı hakkında geniş bilgi VEHUP (www.vehup.org) ve ALKÜ’nün (www.alku.edu.tr) web sayfalarında yer almakta.