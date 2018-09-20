'Üniversite öğrencisine en az 500 TL eğitim desteği verilsin'

KONUYLA ilgili TBMM Başkanlığına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi veren Budak, şu ifadelere yer verdi: “Yeni öğretim döneminin başladığı bugünlerde gençlerin heyecanını körelten kronik eğitim sorunlarına ekonomik kriz sancıları da eklenmiştir. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz henüz başarılarının mutluluğunu yaşamadan barınma ve geçim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Döviz kurundaki yükseliş büyük oranda ithalata dayalı öğrenim materyallerinde de yüksek artmasına neden olmuştur. Birçok ebeveyn veya genç, daha üniversite hayatının başlangıcında bireysel kredi kullanıp büyük faiz yükünün altına girmektedir. Öğrenim kredilerinde enflasyon oranında yapılacak artış yeterli değildir. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı da dikkate alınarak gençlere bu yıldan başlamak üzere acil bir “umut desteği” sağlanmalıdır. Önerimiz bu yıldan başlayarak her üniversite öğrencisine yılda iki kez en az 500 TL öğrenime başlama ödeneği verilmesidir. Öte yandan KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan beslenme yardımının 330 TL’den 375 TL’ye yükseltildiği açıklandı. Mevcut enflasyon oranları göz önüne alındığında bu artışın yeterli olmadığı açıktır. Günlük sabah kahvaltısında 4 TL, akşam yemeğinde 8,5 TL olarak verilen yardım neredeyse yok hükmündedir.” Budak, önergede şu sorulara yer verdi: 2017-2018 öğretim döneminde kaç öğrenciye burs, kaç öğrenciye öğrenim desteği kredisi verilmiştir? 2018-2019 öğretim döneminde burs/kredi miktarlarında ne kadarlık artış düşünülmektedir? Ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik sorunlar da dikkate alınarak bütün üniversite öğrencilerine yönelik acil ve karşılıksız öğrenim desteği verilmesi düşünülmekte midir? KYK yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımının aylık 330 TL’den 375 TL’ye (günlük 12,5 TL) yükseltildiği açıklanmıştır. Sabah kahvaltısı için 4 TL, akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlenen bu yardım miktarı dengeli beslenme ihtiyacını karşılamaya yeterli midir? Beslenme yardımının, bir gencin günlük alması gereken besin değerlerini karşılayıp karşılamayacağına dair bilimsel ölçütler dikkate alınmakta mıdır? Bu rakamlar enflasyon artışı oranında güncellenecek midir? 2018-2019 öğretim dönemi itibariyle, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınmak için başvuran öğrenci sayısı kaçtır? Bu öğrencilerden kaçı KYK yurtlarına yerleştirilmiştir? Açıkta kalan öğrenci sayısı kaçtır? Üniversite öğrencilerinin ne kadarı özel yurtlarda ve ne kadarı devlet yurtlarında barınmaktadır?

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 12:26