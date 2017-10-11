Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi

“Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacak. YÖK Başkanı Saraç, 26 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış töreninde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dair düzenlemeleri kamuoyu ile ilk kez paylaşacak.”

YÖK’TEN yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yarın saat 11.00’de YÖK Başkanlığı’nda yapacağı toplantıda üniversite ye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.