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Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi

Üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgili bir son dakika haberi geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sisteme dair bilgileri açıklayacak

Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi

Üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgili bir son dakika haberi geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni sisteme dair bilgileri açıklayacak

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:35
Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi
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YÖK’TEN yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yarın saat 11.00’de YÖK Başkanlığı’nda yapacağı toplantıda üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunacak. YÖK Başkanı Saraç, 26 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış töreninde konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalara dair düzenlemeleri kamuoyu ile ilk kez paylaşacak.”

Ayrıntılar geliyor...

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