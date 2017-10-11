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Üniversite adaylarının beklediği yeni sistem, yarın açıklanıyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak

Üniversite adaylarının beklediği yeni sistem, yarın açıklanıyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:51
Üniversite adaylarının beklediği yeni sistem, yarın açıklanıyor!
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı  Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, yarın YÖK'te düzenleyeceği basın toplantısıyla konuya ilişkin düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Eylül'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde üniversite giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

YÖK BAŞKANI, DEĞİŞİKLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Üniversite giriş sınavlarına da temas etmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.

"SINAVI 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki mart diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi milli eğitim müfredatından olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğretim KurumuYükseköğretim KurumuYükseköğretim KuruluYekta Saraç
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