Üniversite adayları dikkat! YKS tercih kılavuzu yayınlandı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS kılavuzunu 20 Haziran'da yayınlamıştı.
ÖSYM, 2019-YKS kılavuzunu açıkladı. Adaylar tercihlerini bu kılavuza göre yapacak
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS kılavuzunu 20 Haziran'da yayınlamıştı.