Üniversite adayları dikkat! YKS tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM, 2019-YKS kılavuzunu açıkladı. Adaylar tercihlerini bu kılavuza göre yapacak

Üniversite adayları dikkat! YKS tercih kılavuzu yayınlandı
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2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek. ÖSYM, ön bilgi amaçlı YKS kılavuzunu 20 Haziran'da yayınlamıştı.

2019 ÖSYM YKS tercih kılavuzunu indirmek için Tıklayın

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