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Üniversite adayları dikkat! Sınav tarihi belli oldu...

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı

Üniversite adayları dikkat! Sınav tarihi belli oldu...

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı

09 Kasım 2017 Perşembe 22:17
Üniversite adayları dikkat! Sınav tarihi belli oldu...
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

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