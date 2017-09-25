Türk öğrencilerin yurtdışı tercihi Amerika

UNESCO’NUN verilerine göre, Türk öğrencilerin çoğu yurtdışında okumak için ABD'yi tercih ediyor. Amerika’yı sırasıyla İngiltere, Fransa, Avustralya ve Almanya takip ediyor. Ayrıca, Türkiye yurtdışına öğrenci gönderme sıralamasında 11'inci sıraya kadar yükseldi ve orta vadede bu miktarın daha da artacağı öngörüldü.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında, “ABD gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada öğrenciler tarafından en çok rağbet gören ülke. Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden 6’sının Amerika’da olması ayrıca öğrencilere sundukları muazzam çeşitlilik bunda büyük etken. Çok geniş bir fiyat skalasında, çok farklı alanda yüzlerce üniversite Amerika’da hizmet veriyor. Bu durum ister istemez ABD‘yi öğrenciler için oldukça çekici kılıyor” dedi.

Bunun yanı sıra ülkedeki ana dilin İngilizce olmasının da öğrencilerin tercihlerinin ABD’ye yönelmesine sebep olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ülkedeki ana dilin İngilizce olması ve ülkedeki yaşam standartları İngilizce öğrenmek isteyen öğrencileri ABD'ye yönlendiriyor. Ekim ve Mart aylarında ki fuarlarımızda üniversite eğitimi için olduğu kadar dil eğitimi için de Amerikan okullarına başvuran öğrenciler olduğunu gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.