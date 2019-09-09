Türk Eğitim Sen yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü açıklama yaptı

ANTALYA Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu'nun imzasıyla yayınlanan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi: 'Değerli basın mensupları, 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize ,öğrencilerimize,velilerimize kısacası tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına başlarken eğitim sistemimizin yine problemler yumağı içerisinde olduğu bilinen bir gerçektir.Bu problemlerin başında atamaların zamanında yapılmaması,il içi sıra tayinlerinin çalıştırılmaması nedeniyle özellikle sınıf öğretmenlerinin mağdur edilmesidir.Alanya’mızda olmamasına rağmen ne yazık ki ülkemizin bazı yerlerinde ikili eğitime tekrar geçildiğini görmekteyiz.Eğitim sistemimizin kanayan bir yarası olan ücretli öğretmenliğin halen devam ettiği görülmektedir.Türkiye’nin turizm başkenti olarak bildiği Antalya’mız ne yazık ki ücretli öğretmenin en fazla olduğu beş ilden birisidir.Hatta bu ücretli öğretmenlerin bir kısmının eğitim fakültesi çıkışlı olmadığı da bir gerçektir.Bakanlığın bizzat verdiği rakamlarda 100.000’in üzerinde öğretmen ihtiyacı varken atamalar kısıtlı yapılmaktadır.Şu unutulmamalıdır ki çok şeyden tasarruf yapılabilir ama eğitimden asla tasarruf yapılamaz.Şunun altını özellikle çizerek söylemek istiyorum; Ne yazık ki şu an ücretli öğretmenlerin aldığı ücret,asgari ücret bile değildir.Yorumu sizlere bırakıyoruz. Eğitimimizin bir başka kanayan yarası da “Söleşmeli öğretmenlik” tir.Biz bunlar için modern çağın sözleşmeli köleleri diyoruz.Anayasal ve insani bir hak olan aile birliği hakkı bile bu öğretmenlere çok görülmektedir.Eşlerden biri Karadeniz’de biri de Güneydoğu’da olan bir aileyi düşünün . Böyle bir öğretmen ailesine ve öğrencilerine ne verebilir? Bu eğitim öğretim yılına girerken Bakanlık yaptığı hataların bir kısmını görmüş ve bu hatalardan dönmüştür. Bunun en güzel örneği yönetici atamalarında sendikasına ve torpiline bakılarak yapılan atamalardan vazgeçilmiştir. Türk Eğitim Sen’in büyük mücadeleleri sonucunda idareci atamaları ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar atanacaktır.Bu atamalarda önümüzdeki günlerde yapılacaktır.Eğitimin dibe vurduğunu gören Bakanlığın böyle bir uygulamaya geçmesi de bize göre olumlu bir uygulamadır. Okullarımızın temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için İŞ-KUR’dan gönderilen elemanlar, ne yazık ki halen gönderilmemiştir. Oysa okulların eğitim öğretim yılına hazırlanırken bu elemanlara çok fazla ihtiyacı vardır.Okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasında öğretmenlerimiz,idarecilerimiz ve velilerimiz canla başla çalışmışlardır.Bunları kutlamak gerekir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk Eğitim Sen olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Yeter ki bazıları öğretmenlere gölge etmesin.Bütün velilerimizden isteğimiz; çocuklarına,okuluna ve öğretmenine sahip çıkması ve destek olmasıdır. Bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize,velilerimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.'



