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TÜBİTAK'ın yarışmasında Alanya'yı gururlandırdılar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 2018 yılı içerisinde düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sundukları proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

TÜBİTAK'ın yarışmasında Alanya'yı gururlandırdılar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 2018 yılı içerisinde düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sundukları proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

21 Mart 2018 Çarşamba 22:14
TÜBİTAK'ın yarışmasında Alanya'yı gururlandırdılar
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KONYA bölge sergisinde yer alan Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu 'Anla Beni' isimli proje, TÜBİTAK tarafından birinci seçildi. Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 12. sınıf öğrencisi olan Emine Dilan Erdönmez ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özge Halil Duman'ın hazırladığı "Anla Beni" adlı proje kodlama alanında bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde yer alacak. 
'PROJEYE ŞİMDİDEN TEKLİFLER GELİYOR'
'Anla Beni' projesi, insanların temel iletişim araçları olan konuşma-yazma becerilerine sahip olmayan veya sonradan iletişim duyularını kaybeden bireylerin, çevreleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamak için geliştirilmiş mobil bir uygulama. Projeyle kodlama alanında bölge birincisi olan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, projenin mimarı olan Erdönmez ve Duman'a projeyi çok beğendiğini belirterek tebrik etti. Er, "Projeye birçok yerden teklif geliyor. Projede emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri canı gönülden kutlarım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma KurumuTÜBİTAKLise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
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