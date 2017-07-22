Tercih yaparken sormanız gereken 5 önemli soru

Bu mesleği ömrümce yapmak beni mutlu edecek mi?

“Aslında güzel sanatlar fakültesinde okumak istiyordum ama ailemin isteği üzerine mühendisliği tercih ettim.” gibi cümleleri mesleki yaşamında mutlu olamayan kişilerden sıklıkla duyarız. İleride bu cümleyi kuranlardan olmamak için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de “Mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak istiyor muyum?” sorusuna “Evet” yanıtını alabilmektir.

Bu programdan mezun olduğumda kolay iş bulabilir miyim?

Her yıl binlerce öğrenci üniversiteden mezun oluyor ve eğitim aldığı alanda iş sahibi olmak istiyor. Fakat bazılarının yüzleri gülerken bazıları ise başka mesleklere yönelmek zorunda kalıyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmamak için en çok tercih edilen meslekleri mutlaka araştırmak gerekiyor.

Seçeceğim yüksekokul ya da üniversite, beni mesleki ve sosyal olarak destekleyecek çalışmalar yapıyor mu?

Her üniversitenin ağırlıklı olarak yöneldiği bölümler vardır. Bazı üniversiteler sözel ağırlıklı bölümlerde, bazıları ise sayısal ağırlıklı bölümlerde iddialıdır. Üniversitelerin iddialı olduğu bu bölümler, işverenler için de kabul görür.

Hatta bazı iş ilanlarında, aranan şartlar kısmında istenilen üniversitelerin isimleri özellikle belirtilir.

Çünkü bahsi geçen üniversitelerin uyguladığı eğitim metotları, öğrencilerinin mesleki anlamda daha donanımlı olmalarını sağlar.

Okulun akademik kadrosu sektör deneyimli ve dinamik bir yapıda mı?

Üniversite karar verdiniz peki bitti mi? Tabii ki hayır! Akademik kadronun yetkinliği de en az üniversitenin eğitim politikası kadar önemlidir. Sektörde adını duyurmuş kişilerden eğitim almak, mesleki yaşamda iyi bir referans oluşturur.

Üniversitenin sağladığı imkânlar neler?

Üniversiteler sadece eğitim kurumları olarak düşünülmemeli. Mesleki yaşamın ön provası gibi de görebileceğimiz üniversitelerin, “Seçeceğim okulun kamu kurumları ve iş dünyası ile iş birlikleri var mı?” sorusuna cevap olabilecek imkânlar sunması çok önemli. Çünkü kariyer basamaklarını tırmanmak için doğru yerden ve mümkün olduğunca erken başlamak büyük kazanımları beraberinde getirir.