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TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan modele ilişkin, "Çocukların daha çok yeteneklerine göre liselere yerleştirildiği bir model." değerlendirmesini yaptı

TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan modele ilişkin, "Çocukların daha çok yeteneklerine göre liselere yerleştirildiği bir model." değerlendirmesini yaptı

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:54
TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin TEOG'un yerine gelecek olan sistem hakkındaki çalışmaların bittiğini açıkladı.
"MERKEZİ SINAV YOK, YETENEK VAR"

'Biz sunum için hazırız, Bakanlar Kurulumuz bizi ne zaman çağırırsa sunum yapacağız.' diyen Tekin yeni sistemi şöyle tanımladı:
"Çocukların liseye geçişte herhangi bir merkezin sınavı olmadığı, çocukların yeteneklerine ve ilgilerine göre yerleştirdiği bir program."

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MEB MüsteşarıYusuf TekinTEOG Sistemi
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