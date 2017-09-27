TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin TEOG'un yerine gelecek olan sistem hakkındaki çalışmaların bittiğini açıkladı.
"MERKEZİ SINAV YOK, YETENEK VAR"
'Biz sunum için hazırız, Bakanlar Kurulumuz bizi ne zaman çağırırsa sunum yapacağız.' diyen Tekin yeni sistemi şöyle tanımladı:
"Çocukların liseye geçişte herhangi bir merkezin sınavı olmadığı, çocukların yeteneklerine ve ilgilerine göre yerleştirdiği bir program."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.