TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin TEOG'un yerine gelecek olan sistem hakkındaki çalışmaların bittiğini açıkladı.

"MERKEZİ SINAV YOK, YETENEK VAR"

'Biz sunum için hazırız, Bakanlar Kurulumuz bizi ne zaman çağırırsa sunum yapacağız.' diyen Tekin yeni sistemi şöyle tanımladı:

"Çocukların liseye geçişte herhangi bir merkezin sınavı olmadığı, çocukların yeteneklerine ve ilgilerine göre yerleştirdiği bir program."