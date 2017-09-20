Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

TEOG kalktı! İşte yeni sistem için konuşulan model: Yüzde 5 kriteri

MEB'in liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin oluşturduğu çalışma gruplarında, yüzde 5 kriteri konuşuluyor. Sistem, bu dilime giren öğrencilerin sınava tabi tutulmasını öngörüyor

TEOG kalktı! İşte yeni sistem için konuşulan model: Yüzde 5 kriteri

MEB'in liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin oluşturduğu çalışma gruplarında, yüzde 5 kriteri konuşuluyor. Sistem, bu dilime giren öğrencilerin sınava tabi tutulmasını öngörüyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:48
TEOG kalktı! İşte yeni sistem için konuşulan model: Yüzde 5 kriteri
banner404

TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ( TEOG) sisteminin yerine alternatifler konuşulurken  Milli Eğitim Bakanlığı'nda liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin çalışma grubu oluşturuldu. Tartışılan modellerden biri, talep gören liselere yerleştirmelerde öğrencilere 'yüzde 5' kriteri getirilmesini ve sadece bu dilime giren öğrencilerin merkezi sınava girmelerini öngörüyor.

SADECE NOT YETMEYECEK

Öğrencilerin yüzde 5'lik başarı diliminde yer alması için sadece akademik başarı da yeterli olmayacak. Başarılı öğrenciler, akademik ve okul başarısının yanı sıra ilgi, yetenek, beceri ve Öğretmenler Kurulu'nun seçimine göre belirlenecek. Bu dilimdeki öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanlarla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor ve güzel sanatlar liselerine yerleştirilecekler. Merkezi sınavla liseye yerleştirmeyen öğrenciler ise adrese dayalı sistemle evine en yakın okula kayıt yaptıracak. Özel okullara giriş için tartışılan seçenekler arasında da yine  MEB'in belirlediği şartlarda kurumların kendi sınavlarını yapması yer alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıTEOGMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
Bil öğrencileri uyardı
Bil öğrencileri uyardı
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim