TEOG kalktı! İşte yeni sistem için konuşulan model: Yüzde 5 kriteri

TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ( TEOG) sisteminin yerine alternatifler konuşulurken Milli Eğitim Bakanlığı'nda liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin çalışma grubu oluşturuldu. Tartışılan modellerden biri, talep gören liselere yerleştirmelerde öğrencilere 'yüzde 5' kriteri getirilmesini ve sadece bu dilime giren öğrencilerin merkezi sınava girmelerini öngörüyor.

SADECE NOT YETMEYECEK

Öğrencilerin yüzde 5'lik başarı diliminde yer alması için sadece akademik başarı da yeterli olmayacak. Başarılı öğrenciler, akademik ve okul başarısının yanı sıra ilgi, yetenek, beceri ve Öğretmenler Kurulu'nun seçimine göre belirlenecek. Bu dilimdeki öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanlarla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor ve güzel sanatlar liselerine yerleştirilecekler. Merkezi sınavla liseye yerleştirmeyen öğrenciler ise adrese dayalı sistemle evine en yakın okula kayıt yaptıracak. Özel okullara giriş için tartışılan seçenekler arasında da yine MEB'in belirlediği şartlarda kurumların kendi sınavlarını yapması yer alıyor.