‘TEOG kalkmadı, şekli değişti’

YENİ eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte TEOG tartışmaları eğitimin gündemine oturdu. Bu arada üniversiteye giriş sınavının da değişecek olmasıyla TEOG tartışmaları kısmen hız kesse de hala eğitimin en önemli gündem maddesi olarak duruyor. Nitekim değil 8’inci sınıf öğrenci ve velileri, bu yıl ortaokula başlayan öğrenciler de TEOG yerine gelecek sistemi merakla bekliyor. Konuyla ilgili gelen açıklamalar da kafaları yeteri kadar karıştırıyor. Ancak Başbakan Binali Yıldırım, bugün yeni sistemle ilgili daha net açıklamalar yaptı. Yıldırım, test yerine açık uçlu sorular olduğunu, soruların sınav merkezinden geleceğini ve 8’inci sınıfta yapılacağını söyledi. Yıldırım ayrıca öğrencilerin her yıl sonu başarı ortalamalarının da alınacağını belirtti.

Yıldırım’ın açıklamaları eğitim camiasında ‘TEOG’ gitti ‘MAOG’ geldi yorumuna neden oldu. Çünkü eğitim uzmanlarına göre, sadece sınavın şekli değişti. Hatta daha zor oldu. Çünkü test şeklinde yapılan sınavda çocuklar seçenekleri görürken, açık uçlu soruda zorlanacaklar. Bu nedenle eğitimciler, ‘Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’ olan ‘TEOG’ yerine ‘Merkezi Eğitimden Açıkuçlusoruyla Ortaöğretime Geçiş’ ‘MAOG’ sisteminin geldiği yorumunda bulundu.

“TEOG AYNEN DEVAM EDECEK”

Yeni gelecek sistemi değerlendiren Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, ise, “Ortada net bir sistem henüz yok, yani belli değil. Bunun bir sistem olup olmadığını bütün boyutlarıyla açıklandıktan sonra görmemiz mükün. Ancak bende yeniden TEOG kullanılacak algısı oluştu” diye konuştu.

Buna neden olarak da Ünsal şunları gösterdi: “Çoktan seçmeli soru yerine, açık uçlu sorularla TEOG’un aynen devam edeceği algısı uyandı bende. Sonuçta sınavı soru havuzundan alınarak uygulanacak olması yine merkezi yapılacağı anlamına gelir. Herkese aynı soruyu soruyorsan merkezi yapılmış demektir. Buradan yola çıkacak olursak, bütün kabahatin test tekniğinde olduğu anlaşılıyor. Sonuçta yine sınav baskın olacak ve bu yeni sınav öğrencinin stresini artıracak. Çünkü çocuk daha önce cevabını bilmese de şıklardan bulabiliyordu. Bununla birlikte sınav kaldırılmıyor, şekli değiştirlimiş oluyor.”