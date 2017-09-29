TED'den yüzde 100'lük başarı

TED Alanya Koleji'nde uygulanan Cambridge ESOL sınavlarına (StartersMovers - Flyers - KET-PET) giren 81 TED Alanya Koleji öğrencisinin tamamı yüzde 100 başarı elde ederek tüm dünya ülkelerinin eğitim kurumları ve otoriteleri tarafından tanınan Cambridge Üniversitesi Uluslararası Başarı sertifikalarını almaya hak kazandı. Sertifikalarını TED Alanya Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle alan öğrencilere seslenen TED Alanya Koleji Genel Koordinatörü Kamil Okuroğlu “Uluslararası ölçeklere göre yurtdışında hazırlanıp değerlendirilen bu sınavlar ile, öğrencilerimiz İngilizce yetkinlik düzeylerini bir kez daha kanıtladı. Uluslararası dil pasaportu niteliği taşıyan sertifikaları almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. TED'li olmak ayrıcalık" dedi.

