'Sürekli kendinizi geliştirin'

GAZİPAŞA Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 'Akademik Yıl Açılış Töreni' düzenlendi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın konuşmacı olarak katıldığı programa Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya'nın yanı sıra İlçe Müftüsü Nazif Fethi Yalçınyaka, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız, Okul Müdürü Fatma Şenel, Müdür Yardımcısı Yunus Koç, siyasi parti temsilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program ilk olarak Kuran tilavetiyle başladı. Müftü Yalçınkaya’nın yapmış olduğu duaya hep birlikte amin denildi. Duanın ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Pınarbaşı, öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirten Pınarbaşı, öğrencilere bilgi çağında yaşadığımız şu dönemde sürekli kendilerini geliştirme ve bol bol kitap okuma tavsiyelerinde bulundu. 'Akademik Yıl Açılış' töreni Kaymakam Kaya tarafından Rektör Pınarbaşı’na çiçek verilmesiyle son buldu.