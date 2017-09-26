Son dakika… ODTÜ ve Boğaziçi’nin statüsü değişti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ’de araştırma üniversiteleri kurulacağını söyledi. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi araştırma üniversitesi olacak. Yedek araştırma üniversiteleri ise Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi oldu.

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