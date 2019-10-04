Son dakika: ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.