Sipahioğlu mesleğini anlattı

Antalya İç Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Gökhan Sipahioğlu, kariyer günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

Sipahioğlu mesleğini anlattı
banner404

SİPAHİOĞLU, öğrencilere iç mimarlık ile ilgili bilgiler verdi. Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri’nin konuğu İç Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Gökhan Sipahioğlu oldu. Lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Sipahioğlu, öğrencilere iç mimarlık mesleğinin artılarını, eksilerini ve mesleğin inceliklerini anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Sipahioğlu, “Bugün mesleki kariyer günleri kapsamında Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle iç mimarlık üzerine sohbet ettik. Okul yönetimine ve öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Ülkü Ocakları’nda işlem tamam: İşte...
Alanya Ülkü Ocakları’nda işlem tamam: İşte...
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479