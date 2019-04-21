Sipahioğlu mesleğini anlattı

SİPAHİOĞLU, öğrencilere iç mimarlık ile ilgili bilgiler verdi. Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri’nin konuğu İç Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Gökhan Sipahioğlu oldu. Lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Sipahioğlu, öğrencilere iç mimarlık mesleğinin artılarını, eksilerini ve mesleğin inceliklerini anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Sipahioğlu, “Bugün mesleki kariyer günleri kapsamında Abdurrahman Alaattinoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle iç mimarlık üzerine sohbet ettik. Okul yönetimine ve öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.