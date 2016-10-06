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Servis şoförleri bilgilendirildi

Manavgat'ta okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

Servis şoförleri bilgilendirildi

Manavgat'ta okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

06 Ekim 2016 Perşembe 19:39
Servis şoförleri bilgilendirildi
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MANAVGAT'TA servis şoförlerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seminerde konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Tepe, öğrencilerin can güvenliğinin şoförlere emanet edildiğini belirterek, "Onlara saygı, sevgi ve hoşgörülü davranmalıyız. Çünkü çocuklarımız sabah evden çıktıklarında ilk olarak sizlerle muhatap oluyor. Okula servis araçlarıyla gidip gelen çocuğun günde yaklaşık 1-1.5 saat geçirdiği servis araçlarında diyalogun ve davranışların doğrudan çocukları etkilediği unutulmamalıdır" dedi.
YENİ KATILANLAR İÇİN
Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mahir Çınar, bilgilendirme seminerlerinin sürekli yapılacağını kaydederek, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olduğu için bu tür eğitim seminerleri her yıl yapılması gereken bir çalışma haline geldi" diye konuştu. SS 236 Nolu Manavgat Çevresi Öğrenci Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Mustafa Aydın da servislerde öğrencilerin daha huzurlu ve mutlu şekilde evden okula, okuldan eve gitmesinin önemli olduğunu vurgularken, Emniyet, Jandarma ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Jandarma Komutanlığı Trafik Timi'nden Jandarma Kıdemli Başçavuş Şadi Kılınç ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nden Yusuf Yılancı tarafından öğrencilerin serviste uyması gereken kurallar, velilerin bilmesi gerekenler, servis şoförü ve rehber personelin bilmesi gerekenler ve okul taşıtlarında aranan şartlar servisçilere anlatıldı.
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