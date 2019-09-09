Şehit Çoşkun Nazilli ilkokulu yeni eğitim-öğretim yılına merhaba dedi

Tüm Türkiye'de bugün itibariyle okullar açıldı ve 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı. Alanya'da bulunan Şehit Çoşkun Nazilli İlkokulu'nda da 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrenci ve öğretmenlerde hayecan hakimdi. Şehit Çoşkun Nazilli ilkokulu 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim ders yılına müdür Mustafa Karagedik konuşmasıyla, şiir, ve halk oyunları gösterisi ile merhaba dedi. Müdür Karagedik yaptığı konuşmasında yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm öğrencilerine başarılar diledi.