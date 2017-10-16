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Rus ombudsmandan 'din eğitimi' talebi

Antalya Valiliği'ni ziyaret eden Rusya ombudsmanı Tatiana Moskalkova, Rus-Türk evliliklerinden doğan bazı çocukların Hıristiyan dinine mensup olduğunu, Antalya'daki okullarda din eğitimi almaması için bir belge istenmesi yerine ebeveynlerin beyanının esas alınması talebinde bulundu

Rus ombudsmandan 'din eğitimi' talebi

Antalya Valiliği'ni ziyaret eden Rusya ombudsmanı Tatiana Moskalkova, Rus-Türk evliliklerinden doğan bazı çocukların Hıristiyan dinine mensup olduğunu, Antalya'daki okullarda din eğitimi almaması için bir belge istenmesi yerine ebeveynlerin beyanının esas alınması talebinde bulundu

16 Ekim 2017 Pazartesi 22:30
Rus ombudsmandan 'din eğitimi' talebi
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TÜRKİYE ile Rusya'nın ombudsmanlık merkezi olarak da anılan kamu denetçiliği kurumlarının temsilcileri, iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde üçüncü toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak Rusya ve Türkiye'de yaşayan vatandaşların sorunları ve çözümlerine yönelik ilki Ankara, ikincisi Moskova'da gerçekleştirilen toplantı kapsamında iki ülkenin baş denetçileri ve diğer yetkilileri Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Rusya Baş Denetçisi Tatiana Moskalkova ile iki ülke kurumunun çalışanları katıldı. Antalya'nın Rus vatandaşların yurtdışında en çok ziyaret ettikleri şehir olduğunu belirten Vali Karaloğlu, çok sayıda Rus vatandaşının da Antalya'da ikamet ettiğini, bu toplantı için Antalya'nın seçilmesinin de tesadüf olmadığını söyledi.
AVRASYA BİRLİĞİ KURULUYOR
Türkiye ombudsmanlığı olarak Rus ombudsmanlığıyla karşılıklı mutabakat zaptı imzaladıklarını açıklayan Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, bu çerçevede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu, her iki kurumun gelişmesi için ortak toplantılar yaptıklarını anlattı. Ayrıca Rusya'da bulunan Türk vatandaşlarının, gerek ihracatçı gerekse çalışanların hakları konusunda yardımlaştıklarını da belirten Malkoç, "Antalya'da da çok sayıda Rus vatandaşı var ve milyonlarca Rus vatandaşı da turizm amaçlı Türkiye'de özellikle Antalya'ya gelmekte. Rusya'daki Türk vatandaşlarının haklarıyla ilgili sorunlar ve burada yaşayan veya turist olarak bulunan Rus vatandaşlarının sorunları ve çözüm yollarıyla alakalı karşılıklı toplantılar yaptık" dedi.
'DOSTLUĞU VE MEMNUNİYETİ ARTIRACAĞIZ'
Rusya ile birlikte Avrasya Ombudsmanlar Birliği'nin kurulması için ön çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Recep Malkoç, “Türkiye olarak Asya, Avrupa, Akdeniz ve İslam ülkeleri ombudsmanlar birliklerine üyeyiz. Önemli olan iki halkın dostluğunun ve memnuniyetin artırılması. Karşılıklı talepler var ve bunları görüşeceğiz" dedi.
RUS KADINLARA BROŞÜR DAĞITILACAK
Toplantılarda iki ülke vatandaşlarıyla ilgili birçok konunun özel olarak ele alındığını belirten Rusya ombudsmanı Tatiana Moskalkova da 13. yüzyılda İsviçre'de ortaya çıkan ombudsmanlığın bugün dünyada 100'ün üzerinde ülkede uygulandığını kaydetti. Antalya'daki toplantılarda buradaki Rus vatandaşlarıyla da görüştüklerinden bahseden Moskalkova, Antalya'da Türk erkeklerle evli Rus kadınların yaşadıkları bazı sorunlara karşı ve onların sahip olduğu hak ve hürriyetlerle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri açısından bir el broşürü basılıp dağıtılması kararı aldıklarını söyledi.
DİN EĞİTİMİNDE BELGE SORUNU
Rus ombudsman, buradaki evli kadınların eğitim konusunda da bir sorun yaşadıklarından bahsederek, Vali Münir Kararaloğlu'ndan yardım istedi. Moskalkova, “Görüştüğümüz vatandaşlar gerçekten çok iyi bir eğitim sisteminizin olduğunu dile getiriyorlar. Ama bu evliliklerden doğan çocukların bazıları Hıristiyan dinine mensup. Okulda din eğitimi almamaları için bir belge istenmekte ve o belgeye ulaşmak, çıkartmak çok zor. Bu belgeyi almadan ebeveynlerin talebi, beyanı üzerine yapılmasını istiyoruz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ValiliğiTatiana MoskalkovaRus-Türk
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