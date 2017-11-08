Özel okullar kararını verdi! Öğrenciler sınava tabi tutulacak mı?

Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, isteyen özel okulların kendi sınavlarını yapabileceklerini söylemişti.

TEOG'un ardından yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, özel okulların sınav konusunda kendi kararlarını verebileceğini belirtmişti. Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl merkezi sınava tabi olacağız" denildi.

ÖZEL Okullar Derneği bu yıl TEOG yerine gelen yeni merkezi sınava tabi olacaklarını duyurdu.

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