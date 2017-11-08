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Özel okullar kararını verdi! Öğrenciler sınava tabi tutulacak mı?

Özel Okullar Derneği, bu yıl liselere merkezi sınavla öğrenci alınacağını duyurdu

Özel okullar kararını verdi! Öğrenciler sınava tabi tutulacak mı?

Özel Okullar Derneği, bu yıl liselere merkezi sınavla öğrenci alınacağını duyurdu

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:04
Özel okullar kararını verdi! Öğrenciler sınava tabi tutulacak mı?
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ÖZEL Okullar Derneği bu yıl  TEOG yerine gelen yeni merkezi sınava tabi olacaklarını duyurdu.

"BU YIL MERKEZİ SINAVA TABİ OLACAĞIZ"

TEOG'un ardından yeni sistemi açıklayan  Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz, özel okulların sınav konusunda kendi kararlarını verebileceğini belirtmişti. Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl merkezi sınava tabi olacağız" denildi.

BAKAN, "KENDİ SINAVLARINI YAPABİLECEKLER" DEMİŞTİ

Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, isteyen özel okulların kendi sınavlarını yapabileceklerini söylemişti.

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