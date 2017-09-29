2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi konusunda bizzat bu isimle mezun veren bir bölüm olmasına rağmen başka bölümlerden mezunlar talep edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Başvuru ve Tercih Kılavuzu’nun bugün itibariyle MEB tarafından yayınlandığını hatırlattı.

Başkaya, kılavuzda yer alan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi konusunda bizzat bu isimle mezun veren bir bölüm olmasına rağmen, tuhaf bir şekilde başka bölümlerden mezunlar talep edildiğini söyledi. Başkaya, açıklamasında “ÖSYM, yine bir yanlış ile kamuoyunun önüne gelmiştir. KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri, mezunları ve yaban hayatı sevdalıları olarak, adeta bu bölüm yokmuş gibi davranılmasını, kasıt içermeden yapılmış olan ciddi bir yanlış olmasını umut ediyoruz ve yapılan bu yanlışın biran önce düzeltilmesini talep ediyoruz. Ülkemizde ilk defa 2009 yılında YÖK tarafından KTÜ'de kurulan, 80 civarında lisans öğrencisine sahip, son iki yıldır da toplam 40 civarında mezun vermiş olan ve sadece KTÜ'de bile 20 civarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencisi bulunan bir Bölümün göz göre göre hakkı yenmektedir. Öyle ki, ÖSYM Kılavuzunda Lisans Programları arasında yer alan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, ‘Yurt Dışında Öğrenim Görülecek Alanlar' sütununda ‘Yaban Hayatı ve Ekolojisi' yazmasına rağmen, başvurabilecek programlar arasında ‘Yaban Hayatı ve Ekolojisi Lisans Bölümü' mezunlarına tuhaf bir şekilde yer verilmemiştir. Kurumlar yurt dışında öğrenim görülecek alanlara karar vererek taleplerini gerçekleştirirler. Ancak, burada görülüyor ki kurumlar öğrencilerin hangi bölüm mezunları olması gerektiğine ve hangi ülkelere gönderileceklerine kadar her şeye karar veriyorlar. Yurt dışında alacak oldukları eğitimi mevcut imkanlarımızla bile ziyadesiyle verebileceğimizi iddia eden bir bölüm olarak, bırakın öğrencilerin KTÜ'ye Yüksek Lisans veya doktora amacıyla gönderilmesini, halen yurt dışına gönderilmesini de anlayabilmiş değiliz. Eğer, amaç bu öğrencilerin dil öğrenmeleri ise, o zaman dil kursuna gönderilsinler” eleştirilerinde bulundu.