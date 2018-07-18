Okullar ne zaman açıklanacak? (2018-2019 eğitim-öğretim yılı)

OKULLAR ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Öğrencilerin ve velilerin araştırdığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi MEB tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

OKULLAR HANGİ TARİHTE AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.



Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 08:22