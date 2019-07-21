Öğrenci dostuyuz

ISPARTA 9'unculuktan 11'e, Burdur, 40'dan 43'e, Afyonkarahisar'da 66'dan 70'inciliğe geriledi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Karadağ ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından kurulan ÜNİAR'ın, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplanarak yapılan araştırmaya, Türkiye'nin 81 ilinde 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversiteden toplam 35 bin 715 öğrenci katıldı. Araştırmada, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmakla, stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamak hedefleniyor. Araştırmada, Türkiye'nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Aydın ve Antalya olarak belirlendi. Memnuniyet düzeylerine bakıldığında Antalya 87 puanla çok yüksek memnuniyet hissedilen şehirlerden biri oldu. Geçen yıl 90 puanla Türkiye ikincisi olan Antalya, bu yıl Türkiye üçüncüsü oldu. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere, Antalya Bilim Üniversitesi, AKEV Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi olmak üzere toplam 5 üniversite var. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere iki üniversitenin bulunduğu Isparta, geçen sene 85 puanla Türkiye dokuzuncusu olduğu araştırmada, çok yüksek memnuniyet hissedilen şehirlerden biri iken, bu yıl 84 puanla sıralamada 121'inci olarak, yüksek memnuniyet hissedilen şehirler arasına girdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bulunduğu Burdur ise geçen sene 67 puanla 40'ıncı sıradayken, bu yıl 63 puanla 43'üncü oldu. Burdur memnuniyetsizliği gideremeyen şehirlerden biri oldu. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nin bulunduğu Afyonkarahisar ise, 50 puanla 66'ncı iken bu yıl 46 puanla 70'inciliğe düştü. Afyonkarahisar şehirden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliğin olduğu şehirler arasında yer aldı.