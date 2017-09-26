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ODTÜ ve Boğaziçi dahil 10 üniversitenin statüsü değişiyor!

Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinin statüsü değişiyor. ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe'nin de içinde olduğu 10 üniversite, araştırma üniversitesi olacak

ODTÜ ve Boğaziçi dahil 10 üniversitenin statüsü değişiyor!

Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinin statüsü değişiyor. ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe'nin de içinde olduğu 10 üniversite, araştırma üniversitesi olacak

26 Eylül 2017 Salı 13:06
ODTÜ ve Boğaziçi dahil 10 üniversitenin statüsü değişiyor!
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TAYYİP Erdoğan, araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversitenin ismini açıkladı.
Yükseköğretim 2017-2018 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversitelerin ismini açıkladı. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında araştırma üniversitelerinin belirlenmesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını kaydeden Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl yine bu salonda akademik yıl açılış töreninde yükseköğretim sistemimizde kaliteyi yükseltmenin yıllarından birisinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda yürütülen projede yer alan bölgesel kalkınma odaklı 5 pilot üniversitemizin ismini de açıklamıştım. Bunun yanında ülkemizi uluslararası alanda üst düzeyde temsil edecek araştırma üniversitelerinin tespit edilerek, bunların özel olarak desteklenmesi, bununla birlikte uluslararasında çok daha güçlü ve farklı bir konuma gelmemiz gereğini ifade etmiştim. Geçtiğimiz yıl üzerinde durduğumuz bir başka hususta yükseköğretim kalite kurulu oluşturulmasına olan ihtiyaçtı. Bugün tüm bu konularda önemli bir mesafe kat edildiğini görüyorum. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında araştırma üniversitelerinin belirlenmesiyle ilgili çalışma tamamlandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin isminin araştırma üniversitesi olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, yedek olarak Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesinin ismini açıkladı.

Belirlenen araştırma üniversitelerine çok büyük görevler düştüğünü hatırlatan Erdoğan, Kalite Kurulunun da oluşturulduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bu kurul sayesinde ülkemizdeki yükseköğretim çalışmalarını idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite güvence sistemine kavuşturmuş bulunuyoruz. YÖK'ün üniversitelerimizi dünyada rekabet edebilir düzeye taşıyacak yenilikler konusundaki çalışmalarını da yakından takip ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Yükseköğretim programları ve kontenjanları ile meslek yüksekokullarının planlamasının artık YÖK'ün koordinasyonunda belirlenecek olmasının, yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 13:17
Anahtar Kelimeler:
Araştırma üniversitesi
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