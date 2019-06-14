Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Af geldi

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca ( MEB) alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

AA'nın haberine göre MEB tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Yazıda, 2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı anımsatıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 19:33