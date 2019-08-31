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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı, bütün öğrencileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yıl boyunca sırtlarında taşıyacakları çantaların sağlıklarını olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

EĞİTİM 31.08.2019, 14:29 Melike Temir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı, bütün öğrencileri ilgilendiriyor
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yıl  boyunca sırtlarında taşıyacakları okul çantalarının sağlıklarını olumsuz  etkilememesi için yapılması gerekenleri paylaştı.  Selçuk, sosyal medya hesaplarından, öğrencilerin okul çantalarını  kullanırken dikkat etmeleri gerekenlere ilişkin uyarılarda bulundu. Öğrencilere, çantalarını iki askısını da omuzlarına takarak taşımaları  tavsiyesinde bulunan Selçuk şunları kaydetti: "Eskiden beri, tek omuzda çantasıyla havalı havalı yürüyen çocukların  yanına gidip 'iki omuzun var, gel paylaştıralım şu yükü' der, 'of hocam yaaaa'  nazlarına rağmen çantanın iki askısını birden takarım. Bir açıdan bakınca çok  küçük, ama bir açıdan bakınca, tüm yıl her sabah sırtlanacaklarını düşünürsek göz  ardı edemeyeceğimiz bir detay. Okul çantalarını seçerken, hazırlarken ve takarken  bunları bir düşünürsek iyi olur gençler."  Selçuk paylaşımında, okul çantalarının seçilmesi ve taşınmasında  dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı bir fotoğrafa da yer verdi. "Okul yolunda çantam sırtımda" başlıklı paylaşımda, "Görsel  güzelliğinden ve modaya uygunluğundan çok çocuğun vücut yapısına uygun çantalar  seçilmesi, çanta ağırlığının çocuğunun en fazla yüzde 10-15'i kadar olmasına  dikkat edilmesi, eşyaların en ağırlarının sırt merkezine gelecek şekilde  yerleştirilmesi, çantanın boyunun çocuğun boyuna göre ve altının bel hizasına  gelecek şekilde ayarlanması" tavsiyeleri yer aldı.

#milli eğitim bakanı #Ziya Selçuk #öğrenci
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