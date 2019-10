Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Takviye program yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenme süreçleri farklı olan her öğrencinin başarıya ulaşabilmesi ve 'işte bu kadar kolay' diyebilmesi için geliştirdiği, İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya Bakan Ziya Selçuk, projeye destek veren Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri, akademisyenler, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı. Bakan Selçuk, Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi ile ilgili soruya ise, "Tabii ki illerimizde ve ilçelerimizde her türlü tedbiri birkaç gündür arkadaşlarımızla yoğun bir çalışmayla almaya devam ediyoruz. Bugün de Ankara'da öğleden sonra bu konuyla ilgili eğitim öğretimdeki aksamaların hem telafisi hem de zenginleştirme çalışmaları anlamındaki birtakım faaliyetler yürüyor, bugün de devam edecek. Gereken her türlü tedbir alınıyor. Ben bu konuda öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin hazırlıklarının yeterince uygun olduğunu düşünüyorum. Sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimize yürekten başarılar diliyorum. Takviye programı tabii ki yapılacak" şeklinde konuştu.