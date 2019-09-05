Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kayıt parası mevzuata aykırı

MİLLİ Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Okulların açık olduğu süreye ilişkin, şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planlarının olmadığını belirten Selçuk, okullar arasında öğrenme farklılıklarının yüzde 40'a yakın olduğunu söyledi. Selçuk, "Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var" diye konuştu.Ara tatil uygulamasının kalıcı bir sistem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı" dedi.​Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

'ARA TATİL KALICI BİR SİSTEM'

(Velilerden okula bağış talepleri) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler.

Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

'OKULLAR ARASINDA ÖĞRENME FARKLILIKLARI YÜZDE 40 YAKIN'

Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz.

(Okulların açık olduğu süre) Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.

Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.

(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.

(Eğitimde iki ara tatil dönemi) Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı

'SINIFTA KALMAYA İLİŞKİN TÜM DÜZENLEMELER HAZIRLANDI'

4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek.

Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız.