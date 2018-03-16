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Mili Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Bugün Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok." dedi

Mili Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Bugün Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok." dedi

16 Mart 2018 Cuma 13:42
Mili Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı'nda, sivil  toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, okul müdürleri ve okul aile  birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de en önemli hususun eğitim konusu olduğunu belirten Yılmaz,  "Türkiye'de öyle bir konu var ki eğer o konu iyi giderse her konu yolunda gider.  Türkiye'de öyle bir konu var ki eğer o konuda aksaklık olursa  o aksaklık diğer  alanlara da etki eder ve Türkiye'yi geriye götürür. Türkiye'nin en önemli konusu  eğitimdir. Eğitim iyi giderse her şey yolunda gider. Eğitim aksarsa her şey  aksar. Çünkü iyi doktor, iyi hemşire, iyi hastane yöneticileri yetiştirirseniz  sağlıkta hizmet iyi olur. İyi mühendis, iyi işçi, iyi idareci yetiştirirseniz  ulaştırmada işler yolunda gider." diye konuştu.

Her alanda her şeyi daha iyi yapmanın yolunun eğitimden geçtiğine  dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her bakanımıza söylüyorum. Önce eğitim, sonra diğerleri. Bu zamana  kadar da tüm bakanlıklarımızdan yeterli desteği gördük. Cumhurbaşkanı olduktan  sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar, 'Cumhurbaşkanı olmasaydın ne  olurdun?' 'Maarif vekili olurdum' diyor. Yani bu ülkeyi, yarınlarını daha iyi  yapacak bir meslek ancak eğitimdir. Eğitimle insan yetiştirirsiniz. Bu alanda  Türkiye çok büyük adımlar attı. Eğer bugün Türkiye'de iyi giden işler varsa bu  eğitim sayesindedir. Eğer bugün Türkiye'de aksayan hususlar varsa onun da sebebi  eğitimdir. Türkiye'yi hangi noktadan alıp hangi noktaya getirdiğimizi  anlatacağım. Proje okullarında kaliteli eğitim için sınıfların 30 öğrencinin  altında olması gerekir. Gerçekten Türkiye kaliteli eğitime gitmek için fırsat  eşitliğini sağlamak için çok büyük mesafeler aldı. Daha kaliteli bir eğitim ve 81  milyona fırsat eşitliği temelli eğitim sağlanması açısından çok büyük mesafe  aldı."

"282 BİN DERSLİK YAPTIK"

Yılmaz, Türkiye'de eğitim alanında bugün kaliteden bahsediliyorsa  altyapının büyük ölçüde tamamlanmış olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kaliteli eğitimden bahsedebilmek adına derslik başına düşen öğrenci  sayısının azalması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Siz hiç hastanenin olmadığı  yerde bizim, cerraha göz doktoruna ortopedi uzmanına ihtiyacımız var denildiğini  gördünüz mü? Türkiye'de kaliteli eğitim vermek adına ne olması lazımdı, derslik  başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması lazımdı. Eskiden bir sınıfta  70 kişi bulunuyordu bir öğretmen öğrenciye bir dakikasını ayıramıyordu. Böyle bir  ortamda kaliteli eğitimden bahsedilebilir mi? Derslik başına düşen öğrenci  sayısını azaltmak lazım ki kaliteli eğitimden bahsedelim. 282 bin derslik yaptık.  36'ydı tüm Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, bugün Türkiye'de 24'e  düştü." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİME MİLLİ GELİRDEN 6,2 PAY AYIRIYORUZ"

Bu dönemde 11. Kalkınma Planını hazırladıklarını aktaran Yılmaz,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın sonunda 10. Kalkınma Planı'nın sonuna geliyoruz. O kalkınma  raporunda, eğitim raporunda hangi hedefler konulduysa hemen hemen her hedef  yakalandı. Hatta bazı alanlarda o hedeflerin üzerine geçildi. Bir örnek vereyim,  Türkiye'nin 1980'lerde milli gelirinden eğitime ayırdığı pay yüzde 1,2'ydi.  1990'lı dönemlerde eğitime ayırdığı pay 2,2. Biz iktidara geldiğimizde 2002'de  eğitime ayrılan pay 2,9'du. 2013 yılında ise 3,9'du. O zaman deniliyordu ki  Türkiye, eğitime ayırdığı milli gelirdeki payı OECD ülkelerinin ortalamasına  yaklaştırsın. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay kadar Türkiye de pay ayırsın.  Kaynak olacak ki okul yapılsın, kaynak olacak ki eğitimle teknoloji bir araya  getirilsin. Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Avrupa'da şu anda  bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok. Eğitimde en büyük  yatırımı öğretmene yaptık. Öğretmenlerimizin özlük haklarını da iyileştirdik.  Türkiye'de yapılan en iyi şeylerden biri eğitimdir. Önce eğitim, eğitimden sonra  diğer alanlarda başarı yakalanabilir. Türkiye'de en iyi giden şeylerden biri  eğitimdir bunu da evlatlarınıza bakıp görebilirsiniz."

Program sonunda Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı  Başkanı İsmail Hakkı Ertürk, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'a katılımlarından dolayı  hediye takdim etti.

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Maltepe  Kaymakamı Meftun Dallı ve çok sayıda davetli katıldı.

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