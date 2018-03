Mili Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı'nda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de en önemli hususun eğitim konusu olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'de öyle bir konu var ki eğer o konu iyi giderse her konu yolunda gider. Türkiye'de öyle bir konu var ki eğer o konuda aksaklık olursa o aksaklık diğer alanlara da etki eder ve Türkiye'yi geriye götürür. Türkiye'nin en önemli konusu eğitimdir. Eğitim iyi giderse her şey yolunda gider. Eğitim aksarsa her şey aksar. Çünkü iyi doktor, iyi hemşire, iyi hastane yöneticileri yetiştirirseniz sağlıkta hizmet iyi olur. İyi mühendis, iyi işçi, iyi idareci yetiştirirseniz ulaştırmada işler yolunda gider." diye konuştu.

Her alanda her şeyi daha iyi yapmanın yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her bakanımıza söylüyorum. Önce eğitim, sonra diğerleri. Bu zamana kadar da tüm bakanlıklarımızdan yeterli desteği gördük. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar, 'Cumhurbaşkanı olmasaydın ne olurdun?' 'Maarif vekili olurdum' diyor. Yani bu ülkeyi, yarınlarını daha iyi yapacak bir meslek ancak eğitimdir. Eğitimle insan yetiştirirsiniz. Bu alanda Türkiye çok büyük adımlar attı. Eğer bugün Türkiye'de iyi giden işler varsa bu eğitim sayesindedir. Eğer bugün Türkiye'de aksayan hususlar varsa onun da sebebi eğitimdir. Türkiye'yi hangi noktadan alıp hangi noktaya getirdiğimizi anlatacağım. Proje okullarında kaliteli eğitim için sınıfların 30 öğrencinin altında olması gerekir. Gerçekten Türkiye kaliteli eğitime gitmek için fırsat eşitliğini sağlamak için çok büyük mesafeler aldı. Daha kaliteli bir eğitim ve 81 milyona fırsat eşitliği temelli eğitim sağlanması açısından çok büyük mesafe aldı."

"282 BİN DERSLİK YAPTIK"

Yılmaz, Türkiye'de eğitim alanında bugün kaliteden bahsediliyorsa altyapının büyük ölçüde tamamlanmış olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kaliteli eğitimden bahsedebilmek adına derslik başına düşen öğrenci sayısının azalması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Siz hiç hastanenin olmadığı yerde bizim, cerraha göz doktoruna ortopedi uzmanına ihtiyacımız var denildiğini gördünüz mü? Türkiye'de kaliteli eğitim vermek adına ne olması lazımdı, derslik başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması lazımdı. Eskiden bir sınıfta 70 kişi bulunuyordu bir öğretmen öğrenciye bir dakikasını ayıramıyordu. Böyle bir ortamda kaliteli eğitimden bahsedilebilir mi? Derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak lazım ki kaliteli eğitimden bahsedelim. 282 bin derslik yaptık. 36'ydı tüm Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, bugün Türkiye'de 24'e düştü." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİME MİLLİ GELİRDEN 6,2 PAY AYIRIYORUZ"

Bu dönemde 11. Kalkınma Planını hazırladıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın sonunda 10. Kalkınma Planı'nın sonuna geliyoruz. O kalkınma raporunda, eğitim raporunda hangi hedefler konulduysa hemen hemen her hedef yakalandı. Hatta bazı alanlarda o hedeflerin üzerine geçildi. Bir örnek vereyim, Türkiye'nin 1980'lerde milli gelirinden eğitime ayırdığı pay yüzde 1,2'ydi. 1990'lı dönemlerde eğitime ayırdığı pay 2,2. Biz iktidara geldiğimizde 2002'de eğitime ayrılan pay 2,9'du. 2013 yılında ise 3,9'du. O zaman deniliyordu ki Türkiye, eğitime ayırdığı milli gelirdeki payı OECD ülkelerinin ortalamasına yaklaştırsın. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay kadar Türkiye de pay ayırsın. Kaynak olacak ki okul yapılsın, kaynak olacak ki eğitimle teknoloji bir araya getirilsin. Bugün eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz. Avrupa'da şu anda bizden daha fazla eğitime milli gelirden pay ayıran ülke yok. Eğitimde en büyük yatırımı öğretmene yaptık. Öğretmenlerimizin özlük haklarını da iyileştirdik. Türkiye'de yapılan en iyi şeylerden biri eğitimdir. Önce eğitim, eğitimden sonra diğer alanlarda başarı yakalanabilir. Türkiye'de en iyi giden şeylerden biri eğitimdir bunu da evlatlarınıza bakıp görebilirsiniz."

Program sonunda Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Ertürk, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'a katılımlarından dolayı hediye takdim etti.

Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve çok sayıda davetli katıldı.