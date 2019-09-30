MEB sosyal medyadan duyurdu!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Twitter adresinden Patent,Faydalı Model ve Tasarım ofisi kurduklarını ve çalışma ekibi belirttiklerini duyurdu. Attıkları tweet;

"Bakanlığımızın bu konudaki yetkilileri Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında ilk eğitimlerini tamamladı. Eğitimler tüm illerdeki öğretmenlerimiz dahil edilerek yaygınlaştırılacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise;

'Birçok buluş ve yenilik için “Patenti Türkiye’dedir” cümlesini duyacaksak; bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak. Ofisimiz kuruldu, yetkili eğitimleri tamam, sıra öğretmen eğitiminde. Hedeflediğimiz takvimde planladığımız noktadayız.' dedi.