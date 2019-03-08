MEB harekete geçti! Sınavlarla ilgili önemli düzenleme...

MEB harekete geçti! Sınavlarla ilgili önemli düzenleme...
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy,  Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek, Türkiye'deki eğitim sistemi  ve 2023 Eğitim Vizyonu hakkında görüşme yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Şensoy, burada yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında  yapılacak birinci hedefin, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme  değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu kaydetti.

 Türkiye'nin eğitim sistemindeki sınavların; amacı, içeriği, soru  tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenleneceğini  belirten Şensoy, "2023 Eğitim Vizyonu ile, ölçme değerlendirmedeki soru  yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme, zihinsel  becerilerin sınanması öne çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.  Şensoy, ülkelerin kalkınmasının ancak eğitim ve buna bağlı olarak  yapılan üretimle gerçekleşeceğini vurgulayarak, şunları aktardı:  "Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgiyi depolamaya dayalı ve  öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama  ve algılama da büyük önem arz edecektir. 2023 Eğitim Vizyonu, Türkiye'nin  kalkınmasına önemli ölçüde destek verecek. Bu kalkınmanın en önemli aktörlerinden  olan üniversitelere de büyük görev düşüyor. Atatürk Üniversitesi bu görevi  layıkıyla yerine getirecek kapasiteye sahiptir. Bu doğrultuda tüm akademisyen ve  idari personele başarılar dilerim."
 
  Prof. Dr. Çomaklı ise 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin,  ilkokulda başlayıp yükseköğretime kadar olan süreçte nitelikli ve donanımlı  bireyler haline geleceğini anlatarak, gençlerin bu sayede altyapısını tamamlamış  şekilde üniversite eğitimine başlayacağını kaydetti.
 

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