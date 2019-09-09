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Manavgat'ta 46 bin öğrenci ders başı yaptı

Manavgat'ta 1663'ü özel olmak üzere 46 bin öğrenci ders başı yaptı.

EĞİTİM 09.09.2019, 16:13
Manavgat'ta 46 bin öğrenci ders başı yaptı
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MANAVGAT Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde ilçede anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1663'ü özel öğrenci olmak üzere yaklaşık 46 bin öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Kayıtların devam ettiğini belirten Muammer Sarıdemir, "Öğrenci sayımız önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Devlet memurlarının tayinleri ve taşınma suretiyle Manavgat'a gelecek olan ailelerin çocuklarıyla birlikte öğrenci sayımız daha da artmasını bekliyoruz" dedi. Manavgat'ta 11 anaokulu, 124 ilkokul ve ortaokul, 34 genel ve meslek lisesi olduğunu aktaran Muammer Sarıdemir, bu eğitim ve öğretim döneminde 32 derslikli 60'ıncı Yıl İlköğretim Okulu ve 24 derslikli Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu'nun hizmete girdiğini söyledi. Birisi lise olmak üzere 2 okulun da tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Sarıdemir, "Ilıca'daki lise şu anda tamamlandı. Ancak tercih dönemine yetişmediği için öğrenci alamadık. Gelecek yıl öğrenci alacağız" diye konuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Muammer Sarıdemir, "Manavgat olarak bu sene de özel ve resmi okullarda öğrencilerimize çok iyi bir eğitim vererek, sınavlarda başarılı olmasını bekliyoruz" dedi.

#Manavgat #öğrenci #ders başı
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