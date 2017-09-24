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LYS ve YGS kalkacak mı? YÖK başkanının açıklaması neyi ifade ediyor?

TEOG'un kaldırılmasının ardından Erdoğan'ın, üniversite sınavlarının kaldırıalabileceği hakkında yaptığı açıklama gündeme oturdu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler tarafından büyük merakla arşatırılan "YGS ve LYS kaldırılacak mı? Artık üniversiteye sınavsız mı girilecek?" soruları gündemin ilk maddeleri arasında girdi. Konuyla ilgili en yetkili isimlerden olan Yekta Saraç'da açıklama yaptı. YÖK başkanın açıklaması neye işaret ediyor?

LYS ve YGS kalkacak mı? YÖK başkanının açıklaması neyi ifade ediyor?

TEOG'un kaldırılmasının ardından Erdoğan'ın, üniversite sınavlarının kaldırıalabileceği hakkında yaptığı açıklama gündeme oturdu. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler tarafından büyük merakla arşatırılan "YGS ve LYS kaldırılacak mı? Artık üniversiteye sınavsız mı girilecek?" soruları gündemin ilk maddeleri arasında girdi. Konuyla ilgili en yetkili isimlerden olan Yekta Saraç'da açıklama yaptı. YÖK başkanın açıklaması neye işaret ediyor?

24 Eylül 2017 Pazar 11:06
LYS ve YGS kalkacak mı? YÖK başkanının açıklaması neyi ifade ediyor?
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ÜNİVERSİTE giriş sınavı kalkarsa mezunlar ne yapacak? Lise mezunları da YGS ve LYS hazırlıklarına devam ediyor. Peki üniversite giriş sınavları olan LYS ve YGS kalkacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı soruları hakkında YÖK Başkanı da açıklmada bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Üniversiteye girişte sınavsız model bugün için söz konusu değil” dedi.

“ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK” KONULARI NASIL BAŞLADI?

Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının birkaç gün ardından kaldırılan TEOG sonrasında öğrenciler YGS ve LYS kalkacak mı sorularını sormaya başladı. Hedeflerindeki üniversiteye yerleşebilmek için çabalayan ve çalışmalarını sürdüren öğrenciler LYS ve YGS’nin kalkıp kalkmayacağını merak ediyor…
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma ve diğer temaslarının ardından New York'ta kaldığı otele dönen Erdoğan, otel girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde Türkiye'nin gündemindeki önemli konulardan biri olan TEOG ile ilgili, “TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu.

YILDA 3 KEZ LYS GÜNDEME GELDİ

İddialara göre LYS yerine öngörülecek yeni modelde öğrencilerin tek bir sınavla bir yıl boyunca tüm hayatlarını stres altına almamaları için ÖSYM’nin yıl içinde eş değer sınavlar yapması gündeme gelecek. Hükümet programında da yer alan birden fazla sınav uygulamasının ÖSYM tarafından elektronik ortamda 3 eşdeğer sınav olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öğrenci isterse tek sınavla isterse 3 sınavdan aldığı en yüksek puan ile üniversite yerleştirme başvurusunda bulunabilecek.

YEKTA SARAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL DEDİ

Saraç, “Ailelerimiz ve öğrencilerimiz, asla tedirgin olmasınlar. Öğrencilerimiz, çalışma şekillerini değiştirmesinler. Lise, ortaokul müfredatına sıkı sıkı sarılsınlar. Derslerine iyi çalışsınlar, iyileştireceğimiz ve yalınlaştıracağımız sistem öğrencilerimizin çalışma stillerini değiştirici nitelikte asla olmayacak” dedi.

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