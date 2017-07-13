LYS'de Yeni Alanya farkı

ÖZEL Yeni Alanya Temel Lisesi Müdürü Yümni Can, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercihleri sırasında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerine ve Alanya'nın tüm öğrencilerine üniversiteler, istedikleri bölümler, tercihler ve tercihlerin sıralanması gibi konularda danışmanlık yaptıklarını söyledi. "1987 yılından beri her yıl kurumumuzda tercih merkezimizi kurarız" diyen Can, "Bu sene çalışmalarımıza ek olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'yle ortaklaşa hareket ediyoruz. 2016 LYS'de yüzde 96'lık bir başarı elde ettik. 2017 LYS'de bu oranı yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.
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