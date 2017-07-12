LYS 2017'de TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

TÜRKÇE-Sosyal (TS) puan türüyle LYS tercihi yapmak isteyen adaylar, merakla TS-1 ve TS-2 puanıyle öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler.

Üniversiteye geçiş için tercih işlemlerini yapacak olan ve TS (Türkçe-Sosyal) puan türünü kullanacak olan adaylar, heyecanla TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Peki TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi: