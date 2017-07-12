LYS 2017'de TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

TÜRKÇE-Sosyal (TS) puan türüyle LYS tercihi yapmak isteyen adaylar, merakla TS-1 ve TS-2 puanıyle öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler.
Üniversiteye geçiş için tercih işlemlerini yapacak olan ve TS (Türkçe-Sosyal) puan türünü kullanacak olan adaylar, heyecanla TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Peki TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi:
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.