Liselerde boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı

Liselerde boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı
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İLK yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 18:59
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