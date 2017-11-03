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KYK burs başvuru sonuçları hafta sonu açıklanır mı? KYK'dan sosyal medya paylaşımı

Haftanın son iş gününde KYK burs başvuru sonuçlarıyla ilgili araştırmalarını sürdüren öğrenciler, kurumun resmi Twitter adresinde bir duyuru ile karşılaştı. Öğrencilerin burs başvularında öncelikli tercihi olan KYK, burs başvuru iptalleriyle ilgili duyuru yayımladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları hafta sonu açıklanır mı? Burs başvuru iptali nereden, nasıl yapılır?

KYK burs başvuru sonuçları hafta sonu açıklanır mı? KYK'dan sosyal medya paylaşımı

Haftanın son iş gününde KYK burs başvuru sonuçlarıyla ilgili araştırmalarını sürdüren öğrenciler, kurumun resmi Twitter adresinde bir duyuru ile karşılaştı. Öğrencilerin burs başvularında öncelikli tercihi olan KYK, burs başvuru iptalleriyle ilgili duyuru yayımladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları hafta sonu açıklanır mı? Burs başvuru iptali nereden, nasıl yapılır?

03 Kasım 2017 Cuma 15:08
KYK burs başvuru sonuçları hafta sonu açıklanır mı? KYK'dan sosyal medya paylaşımı
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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Günlerdir bu soruya yanıt arayan üniversite öğrencileri, resmi kurumların sosyal medya hesaplarını incelerken yeni bir duyuruyla karşılaştı. KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvurusunda bulunan ancak sonradan cayanlar için duyuru yayımladı.  

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvurusunun sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngürülebilir.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİLER KREDİ ALABİLECEK

Burs başvurusunda bulunan ancak değerlendirmelerin sonucunda burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek. Yine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilecek olan krediler, öğrencilerin üniversite eğitiminin sonlanmasıyla birlikte taksitle ya da peşinen geri talep edilecek. Öğrenciler aynı anda hem öğrenim kredisi hem de burs başvurusunda bulunamayacak.

BAŞARISIZLIK DURUMUNDA BURS KESİLECEK

Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. 

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yayımladığı kriterlere göre bazı adaylar öğrenim kredisi başvurusunda bulunsa dahi, bu imkandan faydalanamayacak. İşte, krediden faydalanamayacak olan o adaylar;

*Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç) 
*Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
*Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler, 
*Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince) 
*Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler, 
*Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 
*Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
*Yabancı uyruklu öğrenciler, 
*Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, 
*Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler, 
*Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
*Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

 

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Son Güncelleme: 03.11.2017 15:20
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